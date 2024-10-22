Пассажирка такси погибла в аварии в Кузбассе

В Новокузнецке в аварии погибла пассажирка такси, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на социальные сети. По словам пользователей, смертельное ДТП, где было лобовое столкновение, случилось на Народной улице.

© РИА Новости

Renault Logan (такси) ехал со стороны Практика в сторону Центрального района на скорости примерно 70 км/ч. На повороте его занесло, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем, — сообщил пользователь соцсети.

По данным издания, очевидцы заметили лежащее на дороге тело пассажирки, когда проезжали мимо. Не уточняется, оказалась она там в результате аварии или после нее.

Ранее на западе Москвы в ДТП с такси и машиной скорой помощи пострадали три человека, сообщила пресс-служба правоохранительных органов. Инцидент произошел на улице Авиаторов на территории района Солнцево.

До этого пассажирка такси погибла в результате ДТП на внешней стороне 61-го километра МКАД, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. На месте происшествия столкнулись иномарка и такси. Отмечается, что в результате аварии также пострадали водитель и пассажирка автомобиля Toyota. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП.