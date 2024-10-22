Пассажирка такси погибла в аварии в Кузбассе
В Новокузнецке в аварии погибла пассажирка такси, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на социальные сети. По словам пользователей, смертельное ДТП, где было лобовое столкновение, случилось на Народной улице.
Renault Logan (такси) ехал со стороны Практика в сторону Центрального района на скорости примерно 70 км/ч. На повороте его занесло, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем, — сообщил пользователь соцсети.
По данным издания, очевидцы заметили лежащее на дороге тело пассажирки, когда проезжали мимо. Не уточняется, оказалась она там в результате аварии или после нее.
Ранее на западе Москвы в ДТП с такси и машиной скорой помощи пострадали три человека, сообщила пресс-служба правоохранительных органов. Инцидент произошел на улице Авиаторов на территории района Солнцево.
До этого пассажирка такси погибла в результате ДТП на внешней стороне 61-го километра МКАД, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. На месте происшествия столкнулись иномарка и такси. Отмечается, что в результате аварии также пострадали водитель и пассажирка автомобиля Toyota. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП.