После ДТП на трассе сгорел BMW

В Московской области на трассе М-2 «Крым» автомобиль BMW сгорел после аварии. Об этом сообщает управление МВД по Подмосковью в Telegram-канале.

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По данным ведомства, авария произошла на дороге по направлению в Москву на 34-м километре трассы. Предварительно, водитель BMW врезался в грузовик, который следовал по направлению движения. От столкновения автомобиль загорелся.

Никто, по данным подмосковного главка МВД, не пострадал. После аварии Госавтоинспекция начала проверку.

Ранее тройное ДТП с участием шести машин произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве. Там столкнулись три автомобиля каршеринга.