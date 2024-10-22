В Бузулукском районе в ДТП пострадал водитель Скании

На автодороге «Бугульма - Бугуруслан - Бузулук - Уральск» столкнулись Скания и КамАЗ.

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48-летний водитель автомобиля «Scania R440» в сцепке с полуприцепом цистерной Bonum ехал в Бузулук, при обгоне, он выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным автомобилем «КамАЗ» в сцепке с прицепом платформой. 59-летний водитель «КамАЗа» в тот момент поворачивал налево. После столкновения грузовик съехал в кювет.

В результате ДТП водитель «Scania R440» был госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и переломом бедер.

Напомним, что в Бугурусланском районе в ДТП пострадал 19-летний водитель без прав. Дорожная авария произошла ранним утром 20 октября в селе Благодаровка на улице Пригородная.