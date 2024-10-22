Прокурор просит почти семь лет водителю автобуса, упавшего с моста в реку Мойку

Гособвинитель на судебном процессе в Санкт-Петербурге запросил наказание в виде 6 лет 10 месяцев колонии общего режима водителю автобуса, упавшего в мае с Поцелуева моста в реку Мойку, в результате чего погибли семь пассажиров. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"В прениях прокурор просил суд назначить Курбонову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2 года 11 месяцев, также удовлетворить иски потерпевших", - говорится в сообщении.

Сторона защиты просила суд при назначении наказания учесть все смягчающие обстоятельства и назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным лишением свободы, применив нормы Уголовного кодекса о более мягком наказании, чем предусмотрено законом за совершенное преступление.

Уголовное дело Курбонова рассматривает Октябрьский суд Санкт-Петербурга. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры города, Курбонов обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 10 мая обвиняемый, управляя с превышением допустимой скорости технически исправным пассажирским автобусом, наехал на бордюрный камень. После этого он выехал на левый по ходу своего движения тротуар, наехал на металлическое ограждение и на проезжей части Поцелуева моста столкнулся с остановившимися автомобилями. При возникновении опасности Курбонов, как считает обвинение, неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса и, продолжая движение, сбив металлическую ограду моста, допустил падение автобуса в реку. В результате ДТП погибли семь человек.

С 12 мая Курбонов по решению суда находится под стражей.