Два Bugatti Chiron разбились, попытавшись обогнать грузовик в Марокко

Два Bugatti Chiron получили повреждения в массовом ДТП с грузовиком в Марокко. Как сообщает Motor1, гиперкары попытались обогнать большегруз, в результате столкнувшись друг с другом.

Видео аварии, заснятое очевидцами, появилось в соцсетях накануне. Свидетель запечатлел, как три Bugatti Chiron ехали по двухполосной дороге, обгоняя более медленных участников дорожного движения. В один момент им пришлось снизить скорость перед грузовиком, ожидая, пока встречная полоса освободится.

Когда дорога оказалась пуста, ехавший вторым Chiron попытался пойти на обгон грузовика и ведущего гиперкара. Этого не заметил водитель последнего — он тоже выехал на «встречку», толкнув машину в борт. После этого получивший удар Bugatti развернулся и врезался в заднюю часть грузовика, в результате вылетев с трассы. Большегруз тоже съехал с дороги и опрокинулся.

Марокканские СМИ опубликовали снимки последствий: на них изображен перевернутый грузовик и сильно поврежденный гиперкар. Его бампер оказался разбит, а капот погнут. Учитывая, что каждый Bugatti Chiron стоит по несколько миллионов долларов, то на ремонт придется потратить целое состояние. Пострадал ли кто-то в аварии — неизвестно.