Семь человек пострадали в массовом ДТП в Курске

Утро 23 октября в Курске началось с серьезного дорожно-транспортного происшествия. Примерно в 7:35 на улице Красный Октябрь, в районе дома №79, столкнулись три транспортных средства: автобус ПАЗ, автомобиль Suzuki и автомобиль Subaru.

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По предварительной информации, предоставленной правоохранительными органами, автобус ПАЗ, двигавшийся со стороны улицы Красный Октябрь в направлении Нижней Казацкой, под управлением 49-летнего водителя, стал участником столкновения. В ДТП также оказались вовлечены легковые автомобили: Suzuki, за рулем которого находился 40-летний водитель, и Subaru, управляемый 33-летним водителем. Точная последовательность событий и причина столкновения пока устанавливаются в рамках проводимого расследования.

В результате тройного ДТП пострадали люди. Пять пассажиров автобуса ПАЗ получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения Курска. Их состояние на данный момент уточняется. Кроме того, травмы получили оба водителя легковых автомобилей – водители Suzuki и Subaru.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь и другие экстренные службы. Полиция провела осмотр места аварии, собрала необходимые доказательства и опросила свидетелей. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего. Следователи выясняют причины столкновения: несоблюдение правил дорожного движения, техническая неисправность транспортных средств или другие факторы, повлиявшие на развитие событий.

Для определения виновника ДТП и установления всех подробностей происшествия будут проведены экспертизы, в том числе техническая экспертиза транспортных средств. Результаты расследования позволят установить точные причины аварии и определить степень ответственности каждого из участников ДТП.

Напомним, что в ДТП с участием «Газели» под Волгоградом погиб один человек. Также ранее еще одна российская семья погибла в ДТП в Ростовской области. В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех автомобилей.