Под Тамбовом в ДТП с "Камазом" погибли три человека

Три человека погибли в ДТП с "Камазом" в Мордовском районе Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель и два пассажира Renault, женщины, погибли на месте. В настоящий момент личности погибших устанавливаются", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла примерно в 15:30 мск на автодороге Тамбов-Воронеж на территории Мордовского района. Отмечается, что столкнулись автомобили Renault и "Камаз" с прицепом.

На место происшествия выезжал прокурор Мордовского района Николай Овсянников. Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии и ход процессуальной проверки, организованной по факту ДТП.