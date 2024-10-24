Два Bugatti Chiron врезались друг в друга во время обгона грузовика

В Марокко произошла авария двух гиперкаров Bugatti Chiron с грузовиком. В распоряжении портала Reddit оказались кадры, снятые с видеорегистратора, установленного в автобусе, следовавшего позади французских машин, которые принимали участие в Гранд-туре по Марокко, организованном производителем. Инцидент произошел на трассе, соединяющей города Танжер и Тетуан. На опубликованных кадрах можно увидеть, как развивались события на дороге, которые привели к дорогостоящему ДТП.

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Судя по опубликованным кадрам, сначала три гиперкара Bugatti обогнали на узкой дороге автобус. Затем водитель серебристого Chiron Super Sport решил обойти грузовик. При этом впереди находился белый Chiron Pur Sport, водитель которого так же принял решение обогнать медленную машину.

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В результате маневр одновременно выполнили два гиперкара. Поскольку дистанция между ними оказалась слишком короткой, Bugatti зацепили друг друга, после чего один из автомобилей столкнулся с грузовиком, который вылетел в кювет и перевернулся. Там же оказался и серебристый Super Sport.

Водителю белого Pur Sport удалось удержать машину на дороге, однако гиперкар тоже получил повреждения. Учитывая, что стоимость двух французских моделей может превышать четыре миллиона евро, ремонт машин обойдется недешево.

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