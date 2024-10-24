Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

Автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внутренней стороне 32-го км МКАД вследствие ДТП затруднено движение», — говорится в сообщении канала.

В ведомстве автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда. Обстоятельства автомобильной аварии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль упал в реку на набережной Марка Шагала возле БЦ «Ривер Плаза». Пассажиры успели покинуть машину и ушли в неизвестном направлении. На месте аварии произошел разлив топлива.

Впоследствии автомобиль Toyota, снесший ограждение на набережной на юге Москвы, подняли из воды при помощи спецтехники. На хозяйке авто числится 75 штрафов за нарушение ПДД.