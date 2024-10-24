Мужчина умер за рулем машины и протаранил несколько авто в Москве

На северо-западе Москвы водитель Kia скончался за рулем, из-за чего еще два автомобиля попали в аварию. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Барышиха около дома номер восемь (район Митино). По предварительным данным, водитель Kia почувствовал себя плохо, после чего его автомобиль врезался в две припаркованные машины.

Мужчина за рулем Kia, вероятно, скончался еще до момента столкновения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее автомобиль Toyota протаранил ограждения на набережной Марка Шагала и рухнул в Москву-реку. В результате аварии никто не пострадал. Водителю и пассажирам удалось выбраться из салона, подняться на берег и покинуть место ДТП.