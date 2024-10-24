Стало известно, кому принадлежит перевернувшийся в Москве Mercedes

По неподтвержденной информации, автомобиль Mercedes-Benz, который перевернулся в Москве, принадлежит дочери миллиардера, главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом в четверг, 24 октября, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Вечерняя Москва

По данным Telegram-канала «112», в ДТП пострадал водитель — Антон К. Сам Mercedes-Benz зарегистрирован на Анну Брусилову — дочь основателя АФК «Система», одного из богатейших россиян, Владимира Евтушенкова. Самой Брусиловой в салоне автомобиля в момент ДТП не было, утверждает «112». Газета.Ru

Ранее стало известно, что два автомобиля столкнулись на Угрешской улице в Москве, в результате один из них опрокинулся на бок. ТАСС