В Волгограде водитель иномарки сбил многодетную мать и уехал

Сбил пешехода и скрылся. Такова краткая суть уголовного дела, которое волгоградская полиция завела в отношении 73-летнего водителя.

По данным пресс-службы областного управления МВД, 22 октября около трех часов дня в Дзержинском районе Волгограда иномарка BMW X7 напротив дома №38 по улице Большая сбила 40-летнюю женщину. Хозяин машины даже не подумал остановиться и помочь пострадавшей. Он просто уехал с места ДТП.

Волгоградка получила травмы. Как рассказали "РГ" в облздраве, женщина находится в реанимационном отделении больницы №25. Состояние крайне тяжелое и нестабильное. Местные хирурги провели телемедицинские консультации с докторами федеральных центров Минздрава России, а также привлекли сотрудников медуниверситета и ведущих внештатных специалистов.

- Она была доставлена к нам 22 октября, в этот же день провели хирургическую операцию. Жизнь пациентки удалось спасти, - говорит заместитель главного врача по медицинской части Игорь Брамник. - Состоялся консилиум по инициативе министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. В нем участвовали представители четырех медицинских центров. По рекомендациям были сделаны добавления к терапии. План лечения согласован.

Прогнозы делать пока нельзя, мы интенсивно лечим пациентку и советуемся с федеральными коллегами.

У пострадавшей трое детей.

Виновника ДТП разыскали и задержали. Проводится расследование, параллельно решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция опубликовала видеоролик с его показаниями. Пенсионер заверяет, что ничего не видел, ничего не слышал. Откуда на корпусе автомобиля царапины (в том числе, и на двери со стороны шофера), понятия не имеет.

- Я подъехал к контейнеру, выбросил мусор, сел в машину и двинул. Все. Никто не кричал. Если бы что-то было, наверное, я бы среагировал, - заявил мужчина.

В семье потерпевшей нам поведали совсем другую версию событий. Женщина приехала на своей машине забрать детей из школы. В этом месте узкий проезд. Как раз в это время там появилась BMW. Многодетная мать предложила водителю разъехаться, чтобы разрешить дорожную ситуацию, но тот ответил грубо и поехал напролом, задев бампер другой легковушки. Женщина подошла к иномарке с претензиями, взялась за ручку дверцы, но водитель не стал вступать в переговоры, нажал на газ и выполнил маневр, который привел к падению волгоградки под колеса.

Семья потерпевшей опасается, что виновник ДТП уйдет от справедливого наказания.

- Он откровенно лжет, что не видел мою жену, - говорит муж пострадавшей Евгений Буравлев. - После того, как он скрылся, ему в суде только предупреждение вынесли, даже прав не лишили. Никаких извинений от него тоже не поступало.

Водителю иномарки грозит от трех до семи лет лишения свободы.

- Я недовольна выбором статьи 264. В ней речь о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - прокомментировала ситуацию адвокат Ангелина Лихошапко. - Как мы понимаем со слов очевидца, это не неосторожность. Человек специально поворачивал руль из стороны в сторону, чтобы сбросить женщину, которая пыталась открыть дверь его машины.

Он не просто поехал, а сделал резкие движения с пробуксовкой. Пострадавшая просто не успела отпустить ручку двери и упала.