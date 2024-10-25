В Москве произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве, сообщил источник РЕН ТВ. Он уточнил, что есть пострадавшие. Их в настоящий момент доставляют в больницу.

Точное количество получивших ранения не указывается. Однако известно, что движение в сторону Москвы перекрыто.

Ранее автобус и пассажирская «Газель» столкнулись на Каспийской улице в Москве. Пострадали девять человек, в том числе двое детей.

До этого в Ягоднинском округе Магаданской области перевернулась маршрутка с 16 пассажирами. По данным УМВД России по региону, 47-летний водитель транспортного средства выбрал небезопасную скорость движения. ДТП произошло на 1555-м километре автомобильной дороги федерального значения «Колыма». В результате аварии один из пассажиров получил телесные повреждения.

Кроме того, автобус с молодежной командой футбольного клуба «Факел» попал в серьезную аварию в Тульской области. Один человек в результате происшествия погиб, однако среди игроков или тренеров жертв нет. Всего в транспортном средстве находилось 29 пассажиров.

Также в подмосковном Домодедово пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика. Виновником аварии стал водитель первого авто. Он грубо нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения. В результате легковой автомобиль разорвало на части.