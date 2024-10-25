Во Владивостоке женщина «припарковала» свой внедорожник на крыше легковушки

Жительница Владивостока случайно заехала на крышу легковушки на своем Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

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«36-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не обеспечила контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершила съезд с косогора с последующим наездом на стоящий автомобиль Honda Shuttle», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Позднее стало известно, что женщина за рулем не имела водительских прав — при этом от медицинского освидетельствования она отказалась. В результате ДТП никто не пострадал.

© УМВД России по Приморскому краю

До этого на Угрешской улице в Москве Hyundai Creta опрокинул черный внедорожник Mercedes-Benz G-Class.

На кадрах видно, что водитель черного внедорожника Mercedes на большой скорости пересекает проезжую часть по диагонали, наезжая на обозначенные разметкой островки безопасности. В этот момент в него врезался белый кроссовер Hyundai Creta, ехавший в левом ряду.