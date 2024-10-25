Крупная авария парализовала движение на МКАД в Москве

Два автомобиля столкнулись на МКАД сегодня утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Один из них загорелся.

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«На внутренней стороне 101-го км МКАД (в районе съезда №102) столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве призвали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе автомобиль ВАЗ-2107 на большой скорости совершил лобовое столкновение с «Газелью».

Авария произошла в микрорайоне Кузнецовский Затон города Уфы. Водитель «семерки» выжил, его госпитализировали с травмами. На видео с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль движется по мокрой дороге и врезается в «Газель», припаркованную на встречной обочине. От удара грузовик откатился назад, у него открылся капот. Заднюю часть седана ВАЗ подбросило в воздух, после чего машины остановились.