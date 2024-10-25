В Волгограде произошло ДТП с участием грузовика и трамвая

Грузовик врезался в трамвай в Волгограде, пострадала пассажирка электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел 25 октября в 16:45 на улице Ангарская в месте пересечения автодороги и трамвайного полотна.

«Грузовой автомобиль не предоставил преимущественное право проезда трамваю "Татра", следовавшему по маршруту №6 в сторону остановки "Завод "Ахтуба". В результате удара в салоне общественного транспорта упала пассажирка», — говорится в тексте.

Пострадавшей была оперативно вызвана скорая помощь. На месте аварии работают правоохранители.

Отмечается, что в связи с ДТП было изменено движение четырех трамвайных маршрутов.