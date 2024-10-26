Опубликованы фотографии массового ДТП в Нижегородской области

Шесть легковушек столкнулись на трассе Владимир — Муром — Арзамас в Нижегородской области вечером 25 октября. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Водитель на BMW X3 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в остановившуюся Niva, за рулем которой находился 44-летний мужчина. По инерции легковушка врезалась в Toyota Land Cruiser, которая, в свою очередь, отлетел в Kia Sportage. Дальше отечественное авто вылетело на встречку, где столкнулось с Hyundai Solaris. Иномарку отбросило назад, и она въехала в Volkswagen Touareg.

В результате ДТП пострадали 44-летний водитель отечественного авто и его 14-летний пассажир. Их доставили в Выксунскую ЦРБ.

Ранее мы писали о том, что три человека пострадали в ДТП с автобусами на проспекте Бусыгина.

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