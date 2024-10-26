Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Волгоградской области. О происшествии сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в субботу около 8 утра в Калачевском районе. Водитель «Лады Приоры» выезжал на трассу «Червленое — Калач-на-Дону» и не уступил дорогу ВАЗ-2106.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомашины "Лада Приора" и пассажир "ВАЗ-2106" скончались до приезда скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Водитель «Приоры» и 7 пассажиров другого автомобиля госпитализированы.