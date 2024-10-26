На видео попал момент жесткого ДТП с автобусом с пассажирами в Москве

В столице на Дмитровском шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Кадры опубликовал Telegram-канал "ДТП и ЧП Москва и МО".

На видео показано, что автобус ехал по своей полосе, но его внезапно решила "подрезать" черная легковая машина.

В результате произошло столкновение. По данным агенства "Москва", в аварии пострадала женщина.

"В результате аварии пассажирку автобуса с различными травмами госпитализировали в Боткинскую больницу", - указывает издание.

До этого в Уфе автомобиль ВАЗ-2107 на большой скорости совершил лобовое столкновение с "Газелью".

Авария произошла в микрорайоне Кузнецовский Затон города Уфы. Водитель "семерки" выжил, его госпитализировали с травмами. На видео с камеры наблюдения видно, что легковой автомобиль движется по мокрой дороге и врезается в "Газель", припаркованную на встречной обочине. От удара грузовик откатился назад, у него открылся капот. Заднюю часть седана ВАЗ подбросило в воздух, после чего машины остановились.