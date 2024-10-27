В Тюменской области в ДТП с грузовиком погиб человек

В Аромашевском районе Тюменской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"Предварительно, Chevrolet въехал в "Камаз", водитель которого поворачивал на трассе. <...> 46-летний водитель Chevrolet погиб. Трое пассажиров этого автомобиля: женщины 25 и 35 лет и 18-летний юноша получили ранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что от удара легковой автомобиль загорелся. Причиной ДТП могли стать сильный туман на дороге и выбор водителем Chevrolet небезопасной скорости и дистанции. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.