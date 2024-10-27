СМИ: владелец издания Readovka Костылев попал в ДТП

Владелец издания Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Об этом пишет Baza.

По данным канала, мужчину будут перевозить в Москву на борту санавиации. Инцидент произошел в деревне Рухань. Костылев разбился на квадроцикле. Его доставили в областную больницу без сознания. Медики оперативно провели операцию и подготовили мужчину к отправке в столицу, следует из сообщения в Telegram-канале.

27 октября российский актер театра и кино Максим Шпаковский погиб в возрасте 49 лет при серьезной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Драматического театра имени Бориса Лавренева. После ДТП его экстренно госпитализировали, но спасти его жизнь медикам не удалось.

24 октября Дептранс сообщал о легковом автомобиле, который перевернулся на бок после столкновения возле дома на улице Угрешской, 26с1, на юго-востоке столицы.