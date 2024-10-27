В Москве на Большой Семеновской улице столкнулись несколько автомобилей
Движение было затруднено на Большой Семеновской улице в Москве из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Большой Семеновской улице (в районе д. 11) столкнулись несколько автомобилей. <...> Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорилось в сообщении.
В ведомстве сообщали, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.
Позже сообщили о восстановлении движения. Информация о пострадавших не поступала.
В новость внесены изменения (14:54 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.