В Москве на Большой Семеновской улице столкнулись несколько автомобилей

Движение было затруднено на Большой Семеновской улице в Москве из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой Семеновской улице (в районе д. 11) столкнулись несколько автомобилей. <...> Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорилось в сообщении.

В ведомстве сообщали, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Позже сообщили о восстановлении движения. Информация о пострадавших не поступала.

В новость внесены изменения (14:54 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.