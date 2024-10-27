Беглов назвал количество пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

В центре Петербурга несколько автомобилей столкнулись с автобусом. Пострадало 10 человек, среди них есть дети. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей произошло на площади Восстания в воскресенье.

«Двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. В стационарном лечении они не нуждаются. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы», — заявил Беглов

По его словам, на место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи.

Губернатор взял происшествие под личный контроль.

Видео момента ДТП публикует издание «Фонтанка». На кадрах видно, что сначала один автобус задевает другой, после чего тот сталкивается с двумя легковыми машинами. На помощь к пострадавшим сразу же бегут люди.

В соцсетях пишут, что водителю автобуса могло стать плохо.