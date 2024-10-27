Названа причина массового ДТП в Петербурге с 10 пострадавшими

Водитель автобуса, устроившего массовое ДТП в центре Санкт-Петербурга, почувствовал себя плохо перед аварией. Такова предварительная версия правоохранителей. Об этом рассказали в региональном управлении МВД РФ.

В петербургском главке МВД заявили, что начали проверку и устанавливают все детали происшествия. Однако предварительная версия происшествия уже имеется.

«По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия», — заявили в управлении.

Источник издания «Фонтанка», близкий к перевозчику, изучил видео и рассказал, что в момент поворота налево водителя автобуса «как будто откидывает к спинке кресла», что «выглядит как спазм».

«Видимо, он опускает тормоз и начинает ехать. Так и не приходит в себя даже после столкновения», — сообщил источник.

Медики пока не могут сказать, что произошло с водителем, он находится в шоковом состоянии. Ранее у него не было приступов эпилепсии или других заболеваний с припадками.

Утром 27 октября в Петербурге произошло массовое ДТП на перекрестке Лиговского и Невского проспектов с участием двух рейсовых автобусов и двух легковых автомобилей.

По данным ГАИ, водитель автобуса «Маз» повернул с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора. После этого он столкнулся с автобусом «Волгобас» и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен».

В ДТП получили травмы водитель автобуса «Маз», и еще 9 человек, в числе которых 12-летний ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще 15 человек, включая двое детей, от госпитализации отказались.