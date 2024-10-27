В Дагестане свадебный кортеж попал в ДТП

Примерно в 12:30 воскресенья на 744-м километре федеральной автодороги "Кавказ" Lexus GX460 столкнулся с грузовиком "ЗИЛ", сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

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Авария произошла в Хасавюртовском районе республики. Иномаркой, двигавшееся в составе свадебного кортежа, управлял 48-летний житель Ботлихского района региона. По данным полиции, столкновение случилось из-за несоблюдения дистанции до движущегося впереди большегруза, за рулем которого сидел 47-летний мужчина.

В результате ДТП на месте скончался 33-летний пассажир, находившийся в салоне машины Lexus. Водитель иномарки и две находившиеся в том же автомобиле девушки 16 и 17 лет доставлены в больницу. О несовершеннолетних известно, что они из Махачкалы и Кизлярского района.