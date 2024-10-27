На Машкинском шоссе в Люберцах произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одним из водителей, предположительно, был бывший мэр города. Об это сообщил Telegram-канал «112».

Машина марки «Geely Monjaro» на высокой скорости врезалась в один из автомобилей, стоящих на светофоре. В результате удара машина выехала на встречную полосу и столкнулась с третьим транспортным средством.

По данным канала, «Geely Monjaro» принадлежит матери бывшего мэра Люберец Игоря Аккуратова, однако по предварительным данным, за рулем находился сам политик.

В результате аварии два человека получили травмы, но отказались от госпитализации, передает Telegram-канал.

На Большой Семеновской улице возле дома № 11 27 октября столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.