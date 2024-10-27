«112»: Машина экс-мэра Люберец столкнулась с двумя автомобилями на Машкинском шоссе
На Машкинском шоссе в Люберцах произошло ДТП с участием трех автомобилей. Одним из водителей, предположительно, был бывший мэр города. Об это сообщил Telegram-канал «112».
Машина марки «Geely Monjaro» на высокой скорости врезалась в один из автомобилей, стоящих на светофоре. В результате удара машина выехала на встречную полосу и столкнулась с третьим транспортным средством.
По данным канала, «Geely Monjaro» принадлежит матери бывшего мэра Люберец Игоря Аккуратова, однако по предварительным данным, за рулем находился сам политик.
В результате аварии два человека получили травмы, но отказались от госпитализации, передает Telegram-канал.
На Большой Семеновской улице возле дома № 11 27 октября столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.