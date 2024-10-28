Массовая авария затруднила движение автомобилей на МКАД в Москве

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 6-го километра МКАД. Как сообщает департамент транспорта в Telegram-канале, столкнулись четыре автомобиля — один из них перевернулся.

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Сейчас на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда», — добавили в дептрансе.

Напомним, что 25 октября на 101 километре МКАД произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика «Газель». В результате столкновения фургон загорелся. Спасатели потушили возгорание на площади в 4 квадратных метра и деблокировали пострадавшего из легкового автомобиля.

Другая авария произошла на внутренней стороне 63-го км МКАД 20 октября. Тогда столкнулись пять машин. Некоторое время движение в районе ДТП было затруднено.