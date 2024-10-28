Трое подростков погибли в ДТП с питбайками и квадроциклом в Крыму

квадроцикла и двух питбайков на трассе Нижнегорский – Белогорск. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МВД Крыма.

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По данным ведомства, смертельная авария произошла около 23:00 27 октября на трассе Нижнегорский-Белогорск около села Косточковка.

«28-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия», двигаясь по автодороге, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего осуществил столкновение с двумя питбайками и квадроциклом, двигавшимися в попутном направлении под управлением несовершеннолетних», - говорится в заявлении.

В результате погибли водители питбайков и пассажир квадроцикла. А несовершеннолетний водитель квадроцикла был доставлен в больницу.

Ранее в Крыму отец решил научить 12-летнего сына водить машину и посадил его за руль. В результате был сбит пожилой велосипедист, разбиты два автомобиля и повреждено дорожное сооружение.