В ДТП с грузовиком в Удмуртии погибли три человека

Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Инцидент произошел на автодороге Воткинск-Кельчино на повороте в село Пихтовка.

«Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Удмуртии. Столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. Предварительно, в последней, погибли три человека. Пожарные МЧС России потушили авто», — говорится в тексте.

Отмечается, что водитель газели получил травму, однако госпитализация ему не требуется.