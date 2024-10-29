В Австралии внедорожник сбил пятерых детей во дворе школы

Водитель внедорожника снесла забор школы в Мельбурне и сбила учеников, игравших во дворе, один ребенок умер. Как сообщили в полиции штата Виктория, еще четверо пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

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В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции и службы экстренной помощи прибыли в одну из школ Мельбурна, расположенного на юго-восточном побережье Австралии, после сообщения об аварии, в которой пострадали дети.

"Около 14:30 [06:30 мск] автомобиль съехал с дороги и снес школьный забор, влетев во двор учебного заведения. Один мальчик в возрасте 11 лет был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, но позднее скончался", - указали в полиции, также отметив, что еще четверо детей - три девочки в возрасте 10-11 лет и один 10-летний мальчик - были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, в полицейском участке сообщили, что водитель - 40-летняя женщина, она арестована и находится под стражей. В ее отношении ведется расследование.