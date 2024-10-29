В Крыму в ДТП попал рейсовый автобус

Авария с рейсовым автобусом, в котором находилось 24 пассажира, произошла в Симферопольском районе в Крыму, есть пострадавшие, их количество уточняется. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, автобус, двигавшийся по маршруту Симферополь - Саки, вблизи поселка Комсомольский совершил столкновение с грузовым автомобилем "Ивеко". В общественном транспорте находилось 24 пассажира. Есть пострадавшие, количество уточняется", - говорится в сообщении.

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов взял под контроль проведение проверки. Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщает в своем Telegram-канале МВД по Республике Крым, по предварительным данным, 28-летний водитель рейсового автобуса не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузового автомобиля "Ивеко", в результате чего допустил столкновение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, по предварительной информации, погибших и тяжело пострадавших в ДТП нет. Точное количество пострадавших пока не уточняется.