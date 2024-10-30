В Ямало-Ненецком автономном округе 28 октября на трассе между Газ-Сале и Тазовским водитель фуры на полном ходу сбил стадо оленей. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Тазовский».

«28 октября около 16:45 водитель 1980 года рождения, управляя грузовым автомобилем, при возникновении опасности не принял меры предосторожности, в связи с чем допустил наезд на стадо оленей», — сообщило региональное управление ГИБДД.

Как уточняете ведомство, дальнобойщик ехал на полной скорости и не притормозил. В результате одно животное улетело прямо под колеса встречной машины, в которой и был установлен видеорегистратор. На видео видно, что водитель легковушки заранее остановился, чтобы пропустить стадо.

До этого появилось фото с тигром, по которому проехалась машина в Приморье. Хищник попал под колёса на 17-м километре трассы «Кавалерово-Ольга» и сбежал. Зоологи полагают, что зверь ранен и представляет угрозу людям.