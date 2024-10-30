52 ДТП за полдня: видео гололедицы в Ярославле

За утро среды, 30 октября, в УМВД России по Ярославской области поступило 52 обращения из-за аварий. Речь идет о ДТП в Ярославле и Ярославском районе, сообщает 76.RU.

Сведения о пострадавших уточняются. Ночью в регионе наблюдались заморозки, которые привели к массовым авариям.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, в Центральной России дороги могут покрыться «черным льдом». Он объяснил, что «черный лед» представляет собой тонкую незаметную корку, она несет опасность для автомобилистов, поскольку ее сложно обнаружить на дороге до первых признаков скольжения.

Названа причина массовых ДТП в Москве

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что автомобилистам в Москве в ближайшие дни стоит озаботиться подготовкой машин к зиме. По его словам, уже в четверг, 31 октября, пойдет снег. К этому дню стоит сменить на автомобилях резину на зимнюю.