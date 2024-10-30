В ДТП с грузовиками на КАД в Санкт-Петербурге погиб один человек
В результате столкновения самосвала с автокраном на КАД в Санкт-Петербурге погиб один человек.
Об этом информирует МВД России.
Отмечается, что после столкновения с самосвалом автокран наехал на ограждение и опрокинулся на встречную полосу.
«В результате ДТП водитель самосвала погиб на месте происшествия», — заявили в ведомстве.
РИА Новости со ссылкой на ФКУ «Упрдор Северо-Запад» добавляет, что из-за аварии возникла пробка протяжённостью почти 2 км в обе стороны.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе Новороссийск — Керчь.