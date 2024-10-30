В городе Шахты Ростовской области автомобиль несколько раз перевернулся в воздухе, его водитель выжил. Об этом сообщает Telegram-канал "Ростов N1" и публикует видеозапись с моментом ДТП.

Авария произошла на Дачной улице накануне вечером. Водитель не справился с управлением, машину занесло и она несколько раз перевернулась в воздухе. Водитель при этом отделался только испугом, он выпал из машины при ДТП, утверждает "Ростов N1".

На кадрах видно, что машина серебристого цвета едет по улице мимо огороженной стоянки дилерского центра Lada с новыми автомобилями. Машину занесло, когда водитель попытался на большой скорости совершить обгон.

В результате она ударилась о забор автостоянки, несколько раз перевернулась в воздухе и осталась лежать на боку на проезжей части. Человек, выпавший из авто в момент удара, встал на ноги.