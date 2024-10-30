В Петербурге автобус протаранил несколько машин

В Петербурге произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на Малой Морской улице. По данным источника, габаритное средство передвижения протаранило легковые машины, после чего выехало на тротуар. На кадрах с места инцидента видно, что автобус перегородил большую часть прохода для пешеходов. Помимо этого, он повернулся так, что другой транспорт не мог проехать.

По предварительной информации, причиной аварии стало ухудшение самочувствия водителя. Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину. В ДТП никто не пострадал.

На данный момент на месте работают правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Авария стала причиной крупных пробок. Исходя из данных "Фонтанки", на улице, где произошло ДТП, приостановили движение. Проблемы с проездом наблюдаются на Невском проспекте и Садовой улице.