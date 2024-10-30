На Киевском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легковушки

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло на Киевском шоссе, движение по нему затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что инцидент произошел на 36-м километре Киевского шоссе.

«Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в тексте.

В связи с ДТП движение на участке шоссе протяженностью 1,7 километра затрудненно, две полосы из трех перекрыты.