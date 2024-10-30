Стала известна предварительная причина аварии с автобусом в Петербурге

Водитель автобуса, который протаранил несколько машин в центре Петербурга, потерял сознание. Об этом сообщает "Пассажиравтотранс".

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Предварительной причиной представители организации назвали инфаркт. Из-за него мужчина потерял сознание и не смог справиться с управлением.

"Водитель автобуса госпитализирован, находится в реанимации", – сообщается в публикации.

Известно, что перед рейсом сотрудник проходил медосвидетельствование, каких-либо проблем со здоровьем у него не заметили и допустили к работе. Перед тем, как сесть за руль, водитель соблюдал режим труда и отдыха.

До этого инцидента каких-либо нареканий на мужчину не было. Авария произошла на Малой Морской улице. Автобус протаранил несколько машин, после чего перегородил проход для пешеходов и часть дороги. На месте образовалась крупная пробка.

Приехавшие на место медики госпитализировали водителя, остальным участникам аварии помощь специалистов не понадобилась.

На ситуацию уже обратили внимание правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.