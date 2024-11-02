На обледеневшей трассе в Сибири разбился пассажирский автобус

11 человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса на автодороге Калтан — Малиновка в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Всем им, по данным ведомства, потребовалась медицинская помощь.

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Установлено, что водитель автобуса НЕФАЗ не справился с управлением из-за плохих погодных условий и транспортное средство опрокинулось. Произошло это на въезде в поселок Малиновка. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП с пострадавшими.

© ГУ МВД по Кемеровской области

Днем ранее на Толбухинском мосту в Ярославле из-за гололеда столкнулись не менее семи легковых автомобилей и микроавтобус. На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей разворачивает на скользкой дороге. Спустя время в него влетают другие машины, в числе которых микроавтобус.

До этого в Сети опубликовали момент столкновения автобуса с машинами, произошедший в центре Санкт-Петербурга. В кадре видно, как пассажирское транспортное средство выталкивает одну из припаркованных машин на тротуар. По данным ГУП «Пассажиравтотранс», у водителя случился инфаркт. Следственный комитет организовал по факту ДТП проверку.