30 октября в Сосновском районе Челябинской области спортивный автомобиль Audi R8 вылетел в кювет и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — уточнили в свою очередь в ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным ведомства, мужчина за рулем R8 не справился с управлением на 1-м километре автодороги Шершни — Северный и вылетел с трассы. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Криминальный СЭТ», видно, что автомобиль вспыхнул сразу же.

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Спастись из горящей машины было практически невозможно, однако водитель не только выжил, но и не получил серьезных травм. Очевидцы сообщают, что мужчина всего лишь поцарапал руки, когда спасался от огня. Сотрудники МЧС прибыли на место и оперативно потушили автомобиль. От иномарки не осталось практически ничего: машина сгорела дотла. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.