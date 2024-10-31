Пенсионерка попала в ДТП и потеряла сознание в Москве

Легковой автомобиль наехал на пенсионерку в центре Москвы. Женщина ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. Об этом в четверг, 31 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по столице.

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— Росгвардейцы стали свидетелями наезда легкового автомобиля на женщину, которая в результате ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. Стражи порядка вызвали бригаду медиков и незамедлительно оказали пострадавшей доврачебную помощь. Пенсионерку госпитализировали в одну из городских больниц с закрытой черепно-мозговой травмой, — говорится в сообщении.

Ранее, 18 октября, сотрудники Росгвардии по городу Москве оказали доврачебную помощь 89-летней пенсионерке. Она потеряла сознание на Старокаширском шоссе. После оказания медиками квалифицированной помощи росгвардейцы решили проводить пенсионерку до дома и сообщить о случившемся дочери пострадавшей.

Кроме того, авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла на Алтуфьевском шоссе вблизи дома № 88. В результате ДТП погиб один человек.