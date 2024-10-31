В Краснодаре водитель иномарки устроил погоню со стрельбой

В столице Краснодарского края сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь из табельного оружия во время погони за иномаркой. Как сообщили в пресс-службе полиции Кубани, водитель не остановился по требованию инспекторов и в ходе погони совершил ДТП.

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За рулем Mazda находился 22-летний житель Анадыря, лишенный водительских прав. По данным полиции, у него, как и у пассажиров, имелись признаки опьянения. В ходе погони на улице Бородинской мужчина врезался в два экипажа ДПС, тогда один из пассажиров покинул машину и попытался скрыться, но его сумели задержать правоохранители.

Судя по кадрам, которые опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Кубани, нарушители снимали погоню за собой на камеру мобильного телефона.

"В Пашковском микрорайоне сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие. Инспектор произвел выстрел вверх и несколько прицельных по колесам машины, в результате чего удалось остановить иномарку", - отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель и пассажир также оказали сопротивление полицейским при задержании. Сейчас против водителя составили протоколы о нарушениях правил дорожного движения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.