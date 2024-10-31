В Дагестане грузовик упал с высоты 65 метров и разбился. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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«Трое братьев и односельчанин ехали на «ЗИЛе-131» по дороге в Цунтинском районе. 25-летний водитель не справился с управлением, машина улетела с высоты 65 метров», — говорится в публикации.

Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальные пассажиры сейчас находятся в больнице.

До этого дымящийся тягач Volvo, который упал на рельсы с моста под Санкт-Петербургом, сняли очевидцы на видео.

Судя по кадрам, тягач потушили пожарные, но успел полностью выгореть. При этом машина перекрыла движение поездов.

Инцидент произошел утром в районе поселка Шушары, недалеко от Санкт-Петербурга. Дымящаяся фура с языками пламени завалилась на бок и перегородила Московское шоссе.