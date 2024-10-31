Грузовик столкнулся с автобусом у остановки в Домодедово

Грузовик столкнулся с автобусом у остановки на Каширском шоссе в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня около 17:40 на 33 км Каширского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1995 года рождения, управляя грузовым автомобилем, совершил попутное столкновение с автобусом, который начал движение от остановочного пункта. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.