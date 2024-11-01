Появилось видео, как автобус сделал «ДТП-гармошку» из восьми машин

Утром 1 ноября в Санкт-Петербурге на Двинской улице водитель автобуса не справился с управлением и врезался в несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «78|Новости».

«По информации от очевидцев, авария произошла сегодня около 8:30 у дома №2. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в припаркованные автомобили», — сообщает телеканал.

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В Следственном комитете Санкт-Петербурга в свою очередь уточнили, что при столкновении пострадала женщина, которая уже доставлена в больницу. В настоящий момент организована доследственная проверка качества оказания услуг по перевозке граждан. Следователи проводят осмотр места происшествия.

До этого в Краснодаре задержали водителя иномарки, который не реагировал на просьбу полиции остановиться. Сотрудники правоохранительных органов начали погоню, в результате чего злоумышленник врезался в три патрульные машины и скрылся. Остановить водителя получилось после применения огнестрельного оружия.