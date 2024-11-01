Под Саратовом столкнулись два КАМАЗа, автобус и Lada Vesta

В Саратовской области в аварии пострадали семь пассажиров автобуса.

Под Саратовом произошло столкновение рейсового автобуса ПАЗ с двумя КАМАЗами и легковой машиной Lada Vesta. Уточняется, что авария произошла в четверг около 15:20 по местному времени (мск+1) на 6-м километре автоподъезда к ГЭС в Балакове от трассы Сызрань – Волгоград. В ДТП пострадали семь человек.

Руководитель управления региональной безопасности облправительства Юрий Юрин пояснил, что губернатор Роман Бусаргин поручил оказание медпомощи пострадавшим в аварии взять на особый контроль. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.