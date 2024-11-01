Школьный микроавтобус попал в аварию под Якутском

В районе якутского села Тулагино произошла авария с участием школьного микроавтобуса и автомобиля Toyota Premio, жертвой ДТП стал один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Якутии.

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ДТП случилось на автодороге Якутск - Намцы. По данным МЧС, в микроавтобусе находились десять человек, включая восьмерых детей, а в Toyota - два человека. Дети следовали из Якутска в село Хомустах Намского района. Причины аварии не уточняются.

В результате ДТП погиб водитель Toyota - он скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС. Ребенок из микроавтобуса и пассажир Toyota пострадали. Остальных детей осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

Ранее в Алтайском крае два человека пострадали в ДТП со школьным автобусом. Автобус столкнулся с зерноуборочным комбайном. В момент аварии в салоне автобуса не было детей, в нем ехали только педагоги. Двое из них получили травмы.