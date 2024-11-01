В Екатеринбурге водитель после ДТП увез уборщика улиц на капоте машины

Ночью 1 ноября в Екатеринбурге водитель иномарки наехал на шофера машины коммунальной службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Уралмаш достоин!».

«Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный водитель врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — пишет Telegram-канал «Уралмаш достоин!».

Очевидцы события запечатлели инцидент на камеру. На видео видно, что уборщик кричит и просит о помощи, жестами пытается остановить машину. В полиции сообщили, что в результате конфликта никто не пострадал. Водитель иномарки провез мужчину на капоте несколько метров, после того, как уборщик сам запрыгнул на авто. Как сообщила начальник отделении ГИБДД по Екатеринбургу Екатерина Шестакова, по данному факту сотрудниками проводится проверка.

До этого стало известно, что в автомобиле мигранта, врезавшегося в бетонную стену гаража, нашли большую игрушку для взрослых, гаечный ключ и тюбик вазелина. Сообщается, что водитель и его два пассажира – граждане Узбекистана. На момент аварии они находились в состоянии наркотического опьянения.