Ребенок пострадал в ДТП из-за уходившего от преследования нетрезвого водителя

Ребенок пострадал при столкновении четырех автомобилей в центре Йошкар-Олы, произошедшем по вине нетрезвого водителя. Об этом сообщает республиканское управление ГИБДД.

"Вечером в центре столицы Марий Эл, по предварительным данным, нетрезвый водитель автомашины Chevrolet, уходя от преследования патрульной автомашины ДПС, на перекрестке ул. Красноармейской и Первомайской совершил столкновение с автомашиной Chery, после чего произошло столкновение с автомашиной Kia и грузовиком", - отмечается в сообщении управления.

По предварительным данным, как подчеркнули в управлении, пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка одной из иномарок. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняют обстоятельства случившегося.