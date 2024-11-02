В Чите во время снегопада в ДТП попали 10 машин

Несколько ДТП произошло в Чите во время сильного снегопада, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД Забайкалья. Всего пострадало 10 машин.

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"На участке дороги на пересечении улиц Бабушкина и Столярова, по предварительным данным, произошло 7 ДТП с участием 10 транспортных средств. Причиной большей части аварий стало несоблюдение дистанции. Происшествия обошлись без пострадавших, машины получили механические повреждения. Сейчас наряды полиции оформляют произошедшие ДТП", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что к настоящему моменту снег в Чите практически растаял, дороги чистит техника.

Ранее сильный снегопад частично парализовал работу аэропорта Читы. Задержалось прибытие четырех рейсов и вылет одного. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, под влиянием приземного циклона, образовавшегося на волне полярного фронта над центральными районами, в Чите ночью выпала месячная норма снега. Высота снежного покрова при этом достигла 13 см.